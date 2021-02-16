«Ливерпуль» переиграл «Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» одолел «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу английской команды.
Счет в матче открыл Мохамед Салах, который отличился на 53-й минуте. .Через пять минут Садио Мане удвоил счет.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» ответили на слухи о драке между футболистами.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
«Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:2
Голы: 0:1 — Салах, 53; 0:2 — Мане, 58.