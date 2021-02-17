Месси повторил рекорд экс-форварда «Реала» Рауля

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд бывшего форварда «Реала» Рауля, сообщает Gracenote Live.

Месси отличился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против парижского «ПСЖ». Он реализовал пенальти на 27-й минуте. Штрафной был назначен после падения Френки Де Йонга в штрафной парижан.

Таким образом, аргентинский футболист забил в Лиге чемпионов в 17 календарных годах за карьеру, что стало повторением рекорда Рауля.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Хабибу прекратить болеть за «Реал».