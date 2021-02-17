Хавбек «Барселоны» де Йонг надеется пройти «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что надеется пройти «ПСЖ» и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Первый матч 1/8 финала турнира завершился уверенной победой «ПСЖ» со счетом 4:1. Единственный мяч «Барселоны» забил Лионель Месси, реализовавший пенальти, который был назначен после падения де Йонга в штрафной парижан.

«Мы уже совершали камбэки в Кубке Испании, а теперь попробуем сделать это в Париже. Будет тяжело, но мы попытаемся», — заявил хавбек.

Ранее сообщалось, что автор хет-трика в ворота «Барселоны» Мбаппе высказался о победе.