Итальянский журналист назвал качество, которого не хватает Миранчуку

Итальянский журналист Россано Доннини высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 25-летнему хавбеку не хватает стабильности, чтобы обрести себя и претендовать на постоянное попадание в основной состав бергамасков.

Доннини заявил, что главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини дает россиянину большое количество возможностей проявить себя и закрепиться в старте, однако тот ими до сих пор не сумел воспользоваться в полной мере.

Ранее сообщалось, что наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить туринский «Ювентус».