«Колорадо» Ничушкина оказалось сильнее «Вегаса» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс».

Встреча прошла в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Брендон Саад и Назем Кадри.

У проигравшей команды отличились Макс Пачиоретти и Джонатан Маршессо.

Российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин очков в игре не набрал.

Ранее сообщалось, что голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча с «Баффало Сэйбрз».