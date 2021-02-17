«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Андре Силве

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Айнтрахта» Андре Силве. Об этом сообщает Sky Germany.

По информации источника, манкуниацы рассчитывают заключить трудовое соглашение с нападающим предстоящим летом.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Силва провел 20 матчей, в которых забил 18 мячей и оформил две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов посоветовал зарубежным коллегам привиться отечественной вакциной «Спутник V».