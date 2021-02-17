В Госдуме оценили возможность приглашения Фуркада в сборную России

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Светлана Журова оценила возможность приглашения Мартена Фуркада в сборную России по биатлону в качестве тренера. Ее слова передает Sport24.

По мнению Журовой, от приглашения иностранного специалиста может получиться неплохой эффект.

«Иногда приход зарубежного специалиста очень хорошо влияет, я по себе это знаю. Тут еще вопрос, выпячиваешь ли ты это вперед, или же делает совместное творчество для нахождения правильного пути. А в биатлоне это важно, все за них переживают», — сказала Журова.

Ранее бывший главный тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал о сложностях работы с национальной командой.