Слуцкий выразил желание «побаттлиться» с Дзюбой в интернете

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил желание «побаттлиться» с нападающим Артемом Дзюбой в Instagram.

По его словам, после слитого видео, на котором 32-летний капитан сборной России занимался мастурбацией, он хотел выложить шутливый пост, однако решил этого не делать.

«У меня, конечно, при всем моем цинизме, было несколько идей, чтобы одержать победу в очередном раунде, но я решил, что сейчас не время.

Когда лев залечит свои раны — ну, это он считает, что он лев, мы с ним еще побаттлимся. А пока лучше взять паузу», — сказал Слуцкий в Sport24.

Ранее Леонид Слуцкий высказался о преследующей его депрессии.