Чакветадзе оценила шансы выхода Карацева в финал Australian Open

Бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе высказала свое мнение о возможном исходе полуфинала Australian Open, в котором встретятся Аслан Карацев и Новак Джокович. Об этом сообщает »Спорт-Экспресс».

По ее словам, Карацев уже провел хороший турнир, однако фаворитом в полуфинальной встрече является сербский спортсмен.

Чакветадзе отметила, что у российского теннисиста есть небольшие шансы на победу, однако ему стоит сконцентрироваться и не обращать внимание на давление со стороны СМИ, которое может его дезориентировать.

Напомним, что россиянин Аслан Карацев сенсационно пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.