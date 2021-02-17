Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в 1/2 финала Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии против россиянина Даниила Медведева.

Спортсмен заявил, что его будущий соперник является сильным и стабильным теннисистом.

«У него много побед подряд, все знают, что он играет хорошо. Жду с нетерпением эту встречу, знаю, будет тяжело. Наконец-то будут фанаты, это очень радостная новость, которая заставит нас играть лучше», — сказал грек на послематчевой пресс-конференции.

Встреча между Циципасом и Медведевым пройдет 19 февраля.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.

Ранее сообщалось, что Циципас одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем.