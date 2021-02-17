Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в 1/2 финала Australian Open

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
РБ Лейпциг Ливерпуль
0:2
закончен
Барселона ПСЖ
1:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурАвтомобилист
2:1 (ОТ)
закончен
СибирьНефтехимик
2:1 (ОТ)
закончен
БарысАвангард
3:2 (ОТ)
закончен
ТракторМеталлург Мг
4:3 (ОТ)
закончен
Куньлунь Ред СтарХК Сочи
4:2
закончен
СеверстальЛокомотив
2:3
закончен
Динамо МнДинамо М
4:6
закончен
СКАСпартак
3:1
закончен
ЦСКАВитязь
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
0:3
закончен
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
1:3
закончен
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
2:5
закончен
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
перенесен
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
2:3
закончен
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
4:0
закончен
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
закончен
Англия / Премьер-лига
БёрнлиФулхэм
21:00
ЭвертонМанчестер Сити
23:15
Лига чемпионов
Порту Ювентус
23:00
Севилья Боруссия Д
23:00
Испания / Примера
ЛевантеАтлетико М
21:00
Франция / Лига 1
МарсельНицца
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
01:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
03:00
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
03:30
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
06:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
06:00
Биатлон / Чемпионат мира
Мужчины. Индивидуальная гонка
online
Теннис / Australian Open. 1/4 финала
Андрей Рублев (Россия) — Даниил Медведев (Россия)
0:3
закончен
Лига Европы
Динамо К Брюгге
18:00
Янг Бойз Байер
20:55
Брага Рома
20:55
Краснодар Динамо З
20:55
Славия П Лестер Сити
20:55
Црвена Звезда Милан
20:55
Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед
20:55
Вольфсберг Тоттенхэм Хотспур
20:55
Олимпиакос ПСВ Эйндховен
20:55
Лилль Аякс
23:00
Гранада Наполи
23:00
Мольде Хоффенхайм
23:00
Ред Булл Зальцбург Вильярреал
23:00
Антверпен Рейнджерс
23:00
Бенфика Арсенал
23:00
Маккаби Т-А Шахтёр Д
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурНефтехимик
12:00
СибирьАвангард
15:30
БарысАвтомобилист
16:30
Салават ЮлаевАк Барс
17:00
ЛокомотивДинамо Р
19:00
СеверстальКуньлунь Ред Стар
19:00
ТорпедоСпартак
19:00
ВитязьМеталлург Мг
19:30
СКАДинамо М
19:30
ЦСКАТрактор
19:30
ЙокеритДинамо Мн
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
03:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
03:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
04:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
04:30
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
05:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
06:00
Развернуть

Спортивные новости

Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в 1/2 финала Australian Open

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии против россиянина Даниила Медведева.

Спортсмен заявил, что его будущий соперник является сильным и стабильным теннисистом.

«У него много побед подряд, все знают, что он играет хорошо. Жду с нетерпением эту встречу, знаю, будет тяжело. Наконец-то будут фанаты, это очень радостная новость, которая заставит нас играть лучше», — сказал грек на послематчевой пресс-конференции.

Встреча между Циципасом и Медведевым пройдет 19 февраля.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.

Ранее сообщалось, что Циципас одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.