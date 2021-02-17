Назван состав сборной России на сингл-микст на ЧМ по биатлону

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Евгения Павлова выступят в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщает ТАСС.

Гонка пройдет 18 февраля. Начало — в 17.15 мск.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

17 февраля пройдет мужская индивидуальная гонка. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало — в 16.30 мск.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал выступление россиянки Светланы Мироновой на чемпионате мира.