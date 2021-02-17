Стали известны арбитры матча 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 1/8 финала Кубка России.
Центральную встречу первой стадии плей-офф турнира между московскими «Динамо» и «Спартаком» обслужит Кирилл Левников. Помогать ему будут лайнсмены Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев, резервным арбитром назначен Иван Сиденков. За систему видеопомощи (VAR) будут отвечать Владимир Москалев и Тихон Калугин.
Все назначения опубликованы на официальной странице РФС в Twitter.
Ранее сообщалось, что РФС не будет переносить матч «Динамо» — «Спартак» в Кубке России.
⚡️Бригады арбитров на 1/8 БЕТСИТИ Кубка России. pic.twitter.com/8VvUd4zfAt— РФС (@rfsruofficial) February 17, 2021