Стали известны арбитры матча 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 1/8 финала Кубка России.

Центральную встречу первой стадии плей-офф турнира между московскими «Динамо» и «Спартаком» обслужит Кирилл Левников. Помогать ему будут лайнсмены Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев, резервным арбитром назначен Иван Сиденков. За систему видеопомощи (VAR) будут отвечать Владимир Москалев и Тихон Калугин.

Все назначения опубликованы на официальной странице РФС в Twitter.

Ранее сообщалось, что РФС не будет переносить матч «Динамо» — «Спартак» в Кубке России.