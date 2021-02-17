«Бернли» и «Фулхэм» сыграли вничью в матче АПЛ

«Бернли» сыграл вничью с лондонским «Фулхэмом» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в Бернли, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Эшли Барнс. У гостей мяч забил Ола Эйна.
После 24 туров «Бернли» набрал 27 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Фулхэм» (19) располагается на 18-й строчке.
В следующем туре «Бернли» примет «Вест Бромвич Альбион», а «Фулхэм» в Лондоне сыграет с «Шеффилд Юнайтед».
Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» одержал четвертую победу в АПЛ подряд и обошел «Ливерпуль».
Англия. Премьер-лига. 24-й тур
«Бернли» (Бернли) — «Фулхэм» (Лондон) — 1:1
Голы: 0:1 — Эйна, 49; 1:1 — Барнс, 52.