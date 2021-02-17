«Ювентус» пропустил от «Порту» на второй минуте после ошибки Бентанкура

Туринский «Ювентус» пропустил быстрый мяч в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

На второй минуте встречи, проходящей в португальском городе, полузащитник гостей Родриго Бентанкур отдал передачу назад в своей штрафной на голкипера Войцеха Щенсны, однако к мячу быстрее всех успел нападающий хозяев Мехди Тареми, который ударом с близкой дистанции открыл счет в матче.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» выдал худший результат в Серии А за последние девять сезонов.