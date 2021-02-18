Известны сроки восстановления форварда «Рейнджерс» Панарина

Стали известны сроки восстановления российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, сообщает официальный Twitter команды.

Согласно заявлению главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна, российский форвард сможет восстановиться к матчу против «Филадельфии Флайерз, который состоится 19 февраля.

11 февраля россиянин получил повреждение нижней части тела, из-за чего пропустил матч против «Бостона» (0:1), который прошел 13 февраля, и встречу против «Нью-Джерси» (2:5), состоявшуюся 17 февраля.

Ранее сообщалось, что форвард «Миннесоты» Капризов попал под жесткий силовой прием партнера.