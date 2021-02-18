Наставник «Ювентуса» объяснил поражение от «Порту» в Лиге чемпионов

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского «Порту», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась поражением итальянской команды со счетом 1:2. В составе победителей отличились Мехди Тареми, открывший счет уже на 2-й минуте, и Мусса Марега. «Ювентус» смог ответить только голом Фредерико Кьезы.

«Думаю, мы хорошо подготовились, однако подход к делу был не такой, как мы бы хотели. После раннего гола все становится сложнее, особенно когда против тебя хорошо защищающаяся команда, мало пропускающая», — заявил Пирло.

Ответное противостояние пройдет 9 марта.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уступил «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.