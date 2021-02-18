Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов. Их имена опубликованы на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Пользователи могут отдать свой голос за Эрлинга Холанда («Боруссия»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Килиана Мбаппе («Пари Сен-Жермен») или Сержиу Оливейру («Порту»).



Напомним, что следующие игры Лиги чемпионов будут сыграны 23 и 24 февраля.

Ранее защитник «Порту» Пепе поделился мнением о результате первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».