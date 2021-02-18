Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open — 2021.

Встреча, которая прошла в Мельбурне на стадионе «Род Лэйвер арена», продлилась 1 час 55 минут и завершилась уверенной победой серба в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:2.

Первая ракетка мира сделал 17 подач навылет, совершил две двойные ошибки и выиграл 68% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовый онлайн-репортаж матча.

В финале Джокович сыграет либо с Даниилом Медведевым, либо со Стефаносом Циципасом.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Брейди вышла в финал турнира Australian Open.