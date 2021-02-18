«Краснодар» отзаявил основного вратаря Сафонова

«Краснодар» отзаявил вратаря Матвея Сафонова на сезон первенства страны, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

По информации РИА «Новости», решение клуба связано с желанием заявить голкипера в Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Отмечается, что заявка футболиста будет «сквозной», то есть вратарь сможет принимать участие и в матчах РПЛ.

Сафонов пропустил зимние сборы в Дубае и Марбелье. В декабре 2020 года главный тренер «быков» Мурад Мусаев заявил, что голкипер получил травму на предыгровой тренировке.

В нынешнем сезоне РПЛ вратарь принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 18 мячей.

Ранее Сафонов рассказал, как он возвращался из Турции после выявления у него коронавируса в расположении сборной России.