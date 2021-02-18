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Спортивные новости

Российским лыжникам запретили использовать «Катюшу» вместо гимна

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Песня «Катюша» не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает ТАСС.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы выступят на первенстве под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна страны будет звучать гимн Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявляла, что страна намерена использовать «Катюшу» в качестве замены гимна.

«В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS», — заявили в международной федерации.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

Ранее стал известен состав мужской сборной России на чемпионат мира по лыжным гонкам.

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