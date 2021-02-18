Биатлонистка Павлова считает ошибочным выбор места для подготовки к ЧМ

Российская биатлонистка Евгения Павлова высказалась о подготовке сборной к чемпионату мира в словенской Поклюке.

Более двух недель россияне готовились к стартам в горах Поклюки, где проходят соревнования. При этом биатлонисты жили не в ближайшем к трассе городе Бледе, а в горах, где восстановление организма проходит дольше.

«Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации. Осталось только добегать гонки, максимально выложиться, после — спускаться вниз и ехать домой, делать перерыв и бороться дальше», — приводит слова Павловой ТАСС.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU. После восьми гонок россияне не завоевали ни одной медали.

Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о неточной стрельбе в супермиксте.