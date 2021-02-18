Биатлонистка Павлова назвала россиян заложниками санкций WADA

Биатлонистка Евгения Павлова высказалась о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Да, обидно, что мы не можем выходить с символикой или финишировать с флагом. Кто-то накосячил — мы разгребаем. А что делать? У нас выбора нет, мы заложники. Но все равно все знают, что мы из России», — цитирует Павлову ТАСС.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад высказался о санкциях WADA.