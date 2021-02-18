Буффона оштрафовали на €5 тысяч за богохульство

Вратарь туринского «Ювентуса» и экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон позволил себе богохульную фразу во время 13-го тура Серии А, где встретились «Ювентус» и «Парма». Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии .

За высказывание дисциплинарная комиссия решила выписать голкиперу штраф, который составил 5 тыс. евро. Игроки клубов Серии А уже не первый раз получают наказания за богохульство в нынешнем сезоне – до этого были дисквалифицированы защитник «Ромы» Брайан Кристанте и вингер «Лацио» Мануэль Лаццари.

Напомним, что ранее вратарю туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону удалось избежать наказания за богохульство во время первого матча 1/2 финала Кубка Италии против миланского «Интера».