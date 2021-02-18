«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу хорватов. В составе победителей дубль оформил Бруно Петкович, также отличился Ияйи Атимвен. У хозяев мячи забили Маркус Берг и Виктор Классон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ответный матч пройдет в Загребе 25 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч

«Краснодар» (Краснодар, Россия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 2:3

Голы: 0:1 — Петкович, 15; 1:1 — Берг, 28; 1:2 — Петкович, 54; 2:2 — Классон, 69; 2:3 — Атимвен, 75.