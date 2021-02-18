Наставник загребского «Динамо» подвел итоги матча с «Краснодаром»

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич высказался о победе команды над «Краснодаром» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Поздравляю свою команду с победой, но хочу отметить, что «Краснодар» — очень сильная команда, очень смелая и агрессивная. Но мы пока сделали только половину нашей работы», — приводит слова специалиста Sport24.

По мнению наставника, футболисты хорватской команды контролировали игру на протяжении всего матча.

«Я доволен реализацией, мы забили три мяча в гостях, но могли забить еще больше», — сказал Мамич.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы пройдет в Загребе 25 февраля.