Михеев поучаствовал в перестрелке «Торонто» и «Оттавы» в игре НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» оказался сильнее «Оттавы Сенаторз».

Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк Арена» и завершилась крупной победой хозяев со счетом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Торнтон, Остон Мэттьюс, Илья Михеев, Митч Марнер, Виктор Нюландер и Джон Таварес, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Тим Штюцле, Коннор Браун и Дрейк Батерсон.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» переиграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).