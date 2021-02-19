Два ассиста Малкина поспособствовали победе «Питтсбурга» в игре с «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «ППГ Пэйнтс Арена» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Тедди Блюгер, Джейсон Закер и Брайан Раст.

У проигравшей команды единственный гол оформил Брок Нельсон.

Российский форвард «Пенс» Евгений Малкин отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» переиграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).