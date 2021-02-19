В ФХР сделали заявление по ситуации с тренером, который учил детей драться

Федерация хоккея России (ФХР) сделала заявление по ситуации с тренером, который учил детей навыкам драки на льду, передает сайт организации.

«Подобные действия не соответствуют идеологии, духу воспитания детей и национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина». Она прямо запрещает такие методы в отношении детей», — говорится в заявлении.



Также отмечается, что по результатам расследования к наставнику могут быть применены самые строгие меры, вплоть до лишения аттестации.

Ранее Валерий Брагин прокомментировал слухи о своем уходе из сборной.