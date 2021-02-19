Бубнов оценил шансы «Краснодара» на выход в 1/8 ЛЕ

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Бубнов оценил шансы «Краснодара» на выход в 1/8 финала Лиги Европы, передает Sportbox.

Напомним, в первом матче 1/16 финала «быки» уступили у себя дома загребскому «Динамо» (2:3).

«Думаю, шансов на итоговый успех у «Краснодара» нет. Еще по матчам с ЦСКА в группе было видно, что «Динамо» команда хорошего уровня, сбалансированная и с индивидуально сильными исполнителями», — сказал Бубнов.

Также Бубнов отметил, что для первого официального матча в году команда Мурада Мусаева хорошо выглядела функционально, вышла с боевым настроем и по-настоящему билась.

Ранее Николай Писарев призвал «Краснодар» решить вопрос с вратарем.