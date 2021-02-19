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03:00
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
03:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
03:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
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Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
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Спортивные новости

Россия выступит на Играх в Токио и Пекине под флагом и эмблемой ОКР

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Сборная России выступит на Олимпийских играх в Токио и Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), сообщается на WADA-Rusada.pdf#_ga=2.73111379.1971055431.1613658923-2136161576.1612361111» target=«_blank»>официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что на флаге и логотипе будет присутствовать российский триколор.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее стало известно название российской команды на Олимпиаде-2020.

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