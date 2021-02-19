Биатлонистки Миронова и Казакевич сменили место проживания на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что Светлана Миронова и Ирина Казакевич сменили место базирования на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Спортсменки переехали из горной Поклюки в равнинный Блед. По информации «Матч ТВ», биатлонистки переселились за свой счет.

«Они решили с Михаилом Шашиловым, что так будет лучше. Все согласовано с Международным союзом биатлонистов (IBU), так как их нужно уведомлять о переездах в связи с ситуацией с коронавирусом», — цитирует Польховского РИА «Новости».

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU. После восьми гонок россияне не завоевали ни одной медали.

Ранее Польховский высказался о недовольстве Евгении Павловой выбором места для подготовки к чемпионату мира в словенской Поклюке.