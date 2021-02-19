Евгения Медведева поздравила Даниила Медведева с выходом в финал Australian Open

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале первая ракетка России одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом со счетом 6:4, 6:2, 7:5. В решающей встрече турнира Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем.

«Поздравляю! Желаю победы в финале! Буду искренне переживать», — написала Медведева в комментариях к записи теннисиста в Instagram.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $55,2 млн.

Ранее актер Рассел Кроу заявил, что будет болеть за Медведева в финале турнира.