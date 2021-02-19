«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю» в матче Серии А

«Фиорентина» одержала разгромную победу над «Специей» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Душан Влахович, Гаэтано Кастровилли и Валентин Эйссерик.

Нападающий «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на игру, но не вышел на поле.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 23 туров «Фиорентина» набрала 25 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (24) располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Фиорентина» на выезде встретится с «Удинезе», а «Специя» примет «Парму».

Ранее сообщалось, что Кокорина посадили на особую диету.

Италия. Серия А. 23-й тур

«Фиорентина» (Флоренция) — «Специя» (Специя) — 3:0

Голы: 1:0 — Влахович, 51; 2:0 — Кастровилли, 65; 3:0 — Эйссерик, 83.