Лидеры G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио

Главы стран «Большой семерки» поддержали проведение Олимпийских игр — 2020 в Токио, говорится в заявлении, опубликованном японским министерством иностранных дел.

Отмечается, что во время виртуальной конференции премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о решимости страны провести соревнования в Японии.

«Он также заявил, что страна продолжит подготовку в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) к безопасной и надежной организации Игр. Все лидеры G7 поддержали намерение Японии, что было отражено в совместном коммюнике», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что экс-министр Японии избрана главой оргкомитета Олимпиады в Токио.