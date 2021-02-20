«Виннипег» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ

«Виннипег Джетс» переиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Марк Шайфли и Мэйсон Эпплтон.

22 февраля команды вновь встретятся в Ванкувере.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — «Виннипег Джетс» (Виннипег, Канада) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Шайфли — 07:25

0:2 — Эпплтон (Пионк) — 58:43 (en)