WADA отправило в РУСАДА запрос о вакцине «Спутника V»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запрос о вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной организации.

В WADA заявили, что попросили российское агентство связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации.

«Однако у WADA нет оснований полагать, что с этой вакциной есть какие-либо проблемы с точки зрения антидопинговых правил», — заявили в пресс-службе организации.

В WADA отметили, что делали подобные запросы в другие национальные антидопинговые агентства.

«Кроме того, WADA имеет меморандумы о взаимопонимании с некоторыми отдельными производителями, такими как Pfizer и AstraZeneca, а также с Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), поэтому в этих случаях мы можем иметь возможность обратиться непосредственно к компаниям», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что WADA проверяет вакцины от COVID-19 на соответствие антидопинговому кодексу.