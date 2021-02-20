Медведев считает, что в финале Australian Open давление будет на Джоковиче

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Австралии против первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Все давление будет на Джоковиче. Он старается приблизиться к Роджеру и Рафе по количеству титулов на турнирах Большого шлема. Я же просто надеюсь выйти на корт и показать свой лучший теннис», — приводит слова Медведева ESPN.

Россиянин отметил, что он может побеждать именитых соперников, если играет хорошо.

Финальная встреча Australian Open между Медведевым и Джоковичем пройдет 21 февраля в Мельбурне. Начало — 11.30 мск.

Ранее голливудский актер Рассел Кроу заявил, что будет болеть за Медведева в финале Australian Open.