Медведев считает, что в финале Australian Open давление будет на Джоковиче

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Италия / Серия А
ФиорентинаСпеция
3:0
закончен
КальяриТорино
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонЛидс Юнайтед
1:0
закончен
Франция / Лига 1
БрестЛион
2:3
закончен
Германия / Бундеслига
АрминияВольфсбург
0:3
закончен
Испания / Примера
БетисХетафе
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
5:3
закончен
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
2:7
закончен
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
1:2
закончен
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
0:2
закончен
Теннис / Australian Open. Полуфинал
Медведев — Циципас
6:4, 6:2, 7:5
закончен
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонЧелси
15:30
БёрнлиВест Бромвич Альбион
18:00
ЛиверпульЭвертон
20:30
ФулхэмШеффилд Юнайтед
23:00
Испания / Примера
ЭльчеЭйбар
16:00
Атлетико МЛеванте
18:15
ВаленсияСельта
20:30
ВальядолидРеал Мадрид
23:00
Кубок России
ЗенитАрсенал
17:00
Динамо МСпартак М
19:30
Украина / Премьер-лига
МариупольЗаря
15:00
АлександрияМинай
18:00
ЛьвовКолос
20:30
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенРеймс
15:00
НантМарсель
19:00
Италия / Серия А
ЛациоСампдория
17:00
ДженоаВерона
20:00
СассуолоБолонья
22:45
Германия / Бундеслига
КёльнШтутгарт
17:30
Айнтрахт ФБавария
17:30
ФрайбургУнион
17:30
Боруссия ММайнц
17:30
Шальке-04Боруссия Д
20:30
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурНефтехимик
12:00
Салават ЮлаевКуньлунь Ред Стар
17:00
ЙокеритДинамо М
17:00
Динамо МнТрактор
17:30
ТорпедоАвангард
19:00
Ак БарсСпартак
19:30
ЛокомотивСКА
19:30
ЦСКАДинамо Р
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
20:30
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
20:30
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
23:00
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
01:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
03:00
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
перенесен
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
03:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
03:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
03:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
перенесен
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
06:00
Италия / Серия А
ПармаУдинезе
14:30
МиланИнтер М
17:00
АталантаНаполи
20:00
БеневентоРома
22:45
Украина / Премьер-лига
ИнгулецВорскла
15:00
Шахтёр ДРух В
18:00
ДеснаДинамо К
20:30
Англия / Премьер-лига
Вест Хэм ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
15:00
Астон ВиллаЛестер Сити
17:05
АрсеналМанчестер Сити
19:30
Манчестер ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
22:00
Франция / Лига 1
МонпельеРенн
15:00
СтрасбургАнже
17:00
НимБордо
17:00
НиццаМетц
17:00
ЛансДижон
17:00
ЛорьянЛилль
19:05
ПСЖМонако
23:00
Германия / Бундеслига
АугсбургБайер
15:30
ГертаРБ Лейпциг
17:30
ХоффенхаймВердер
20:00
Испания / Примера
БарселонаКадис
16:00
Реал СосьедадАлавес
18:15
УэскаГранада
20:30
Атлетик БВильярреал
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
БарысСибирь
14:00
АвтомобилистХК Сочи
15:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
22:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
03:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
06:00
Развернуть

Спортивные новости

Медведев считает, что в финале Australian Open давление будет на Джоковиче

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Австралии против первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Все давление будет на Джоковиче. Он старается приблизиться к Роджеру и Рафе по количеству титулов на турнирах Большого шлема. Я же просто надеюсь выйти на корт и показать свой лучший теннис», — приводит слова Медведева ESPN.

Россиянин отметил, что он может побеждать именитых соперников, если играет хорошо.

Финальная встреча Australian Open между Медведевым и Джоковичем пройдет 21 февраля в Мельбурне. Начало — 11.30 мск.

Ранее голливудский актер Рассел Кроу заявил, что будет болеть за Медведева в финале Australian Open.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.