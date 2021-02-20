«Реал» ищет спонсоров для восполнения €300 млн в бюджете

Мадридский «Реал» ведет переговоры с потенциальными спонсорами, чтобы восполнить €300 млн в бюджете, сообщает The Times.

По информации издания, руководство клуба начало переговоры с саудовской компанией, которая владеет крупнейшим тематическим парком в стране. Отмечается, что стороны обсуждали десятилетний контракт на сумму €150 млн. Также рассматривалась возможность спонсирования женской команды.

Недавно «королевский клуб» подписал соглашение с американской компанией на сумму €205 млн до 2027 года.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос сменит клубную прописку.