Мозес высказался о решении Тедеско покинуть «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес высказался о решении главного тренера красно-белых Доменико Тедеско покинуть свой пост после завершения сезона.

«Что тут сказать, конечно, я как футболист сильно расстроился, что не смогу дальше поработать с таким классным тренером. В подробности его решения я углубляться не хочу», — цитирует Мозеса «Спорт-Экспресс».

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. В декабре немецкий наставник заявил, что не будет продлевать контракт с командой. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» (35 очков) занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке петербургского «Зенита» на шесть баллов.

Ранее Мозес рассказал о своей мотивации в «Спартаке».