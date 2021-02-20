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Спортивные новости

Организаторы ЧМ по лыжным гонкам закрыли всю символику на машинах сборной России

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Научный сотрудник Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Волков сообщил, что организаторы чемпионата мира в немецком Оберстдорфе закрыли всю символику на транспорте национальной команды.

«Цирк устроили из наших машин. Все накрыли большими брезентами, чтобы никакой символики и флага нигде не было. На других машинах заклеили все черным скотчем, чтобы ничего не было видно. Напоминает это партизанский лагерь», — сообщил Волков в сторис Instagram.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что российским лыжникам запретили использовать «Катюшу» вместо гимна.

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