IBU пожелал тренеру сборной России скорейшего выздоровления

Международный союз биатлонистов (IBU) пожелал скорейшего выздоровления главному тренеру национальной команды России Валерию Польховскому.

20 февраля стало известно, что состояние специалиста ухудшилось на чемпионате мира в словенской Поклюке. Днем ранее он был госпитализирован, но уже сегодня он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России. Его состояние стабильное.

«Мы видели тревожные новости в социальных сетях СБР и узнали о его состоянии. IBU желает Польховскому скорейшего выздоровления и благополучного возвращения домой», — приводит слова представителя IBU ТАСС.

Ранее в Союзе биатлонистов России не исключили, что здоровье Польховского ухудшилось из-за критики.