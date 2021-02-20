Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на ЧМ по биатлону

Сборная Норвегии завоевала золото в женской эстафетной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Спортсменки прошли дистанцию за 1 час 10 минут 39 секунд, допустив 11 промахов. Второе место заняла команда Германии (+8,8; 0+5). Третьими стали представительницы Украины (+9,2; 0+7). Белорусские спортсменки финишировали четвертыми (+28,8; 0+8).

Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла 11-е место (+2.10,9; 1+7).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU. После девяти гонок россияне не завоевали ни одной медали.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о решении штаба включить Павлову в состав команды на эстафетную гонку на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка

Эстафета. 4x6 км

1. Норвегия — 1:10.39,0 (0+11);

2. Германия — +8,8 (0+5);

3. Украина — +9,2 (0+7)...

11. Россия — +2.10,9 (1+7).