Тарасова отреагировала на пародию Ягудина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на пародию олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

Ранее экс-спортсмен опубликовал в Instagram видео, на котором он в шубе, парике и очках предстал в образе бывшего тренера.

Тарасова выложила на своей странице в соцсети скриншот с Ягудиным и пожелала всем хороших выходных.

Под руководством специалиста российский фигурист завоевал золото Олимпийских игр 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити.

Ранее Ягудин трогательно поздравил Тарасову с днем рождения.