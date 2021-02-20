«Ливерпуль» уступил «Эвертону» в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль» проиграл «Эвертону» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:2.

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте, отличился Ришарлисон. На 83-й минуте Гилфи Тор Сигурдссон удвоил преимущество «Эвертона», реализовав пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам матча «Эвертон» оказался на седьмой строчке, имея в активе 40 баллов. «Ливерпуль» на шестом месте, набрав такое же количество очков.

Ранее сообщалось, что определены лучшие сэйвы 24-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии. 25-й тур

«Ливерпуль» — «Эвертон» — 0:2

Голы: 0:1 — Ришарлирсон, 3; 0:2 — Сигурдссон (пенальти), 84