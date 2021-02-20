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Спортивные новости

Тедеско отказался комментировать судейство в матче «Спартака» и «Динамо»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отказался комментировать судейство в матче 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо».

Встреча завершилась поражением красно-белых со счетом 0:2. Первый мяч «Динамо» забило с пенальти, который реализовал Даниил Уткин. 11-метровый удар назначил Кирилл Левников после того, как Виктор Мозес сыграл рукой в своей штрафной.

«Пенальти? Я не хочу говорить об этом. Пенальти и пенальти. Арбитров больше не комментирую», — заявил специалист в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Динамо» одолело «Спартак» и вышло в 1/4 финала Кубка России.

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