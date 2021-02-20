Шведский биатлонист Самуэльссон порадовался победе над Латыповым

Шведский Себастьян Самуэльссон высказался о борьбе с российским спортсменом Эдуардом Латыповом на четвертом этапе мужской эстафеты на чемпионате мира в Поклюке, передает Sydsvenskan.

Сборная Швеции завоевала серебряную медаль, российская команда стала третьей. На четвертом этапе эстафеты Самуэльссон обошел идущего вторым Латыпова.

«Я получил отличную позицию на этапе, у меня получилось поймать ритм и хорошо отстреляться. Что касается обгона россиянина на финише — вообще-то я доволен серебром, но когда вижу перед собой русского, то сразу чую кровь», — заявил биатлонист.

Стоит отметить, что для сборной России награда в мужской эстафете стала первой медалью на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Матвей Елисеев назвал успехом бронзовую медаль в эстафете на ЧМ.