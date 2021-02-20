Реванш Поветкина и Уайта перенесен

Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен, сообщает Boxing Scene.

Об этом проинформировал промоутер Эдди Хирн. Изначально поединок должен был состояться 6 марта в Великобритании, однако из-за ограничений на перемещения в страну из-за пандемии коронавируса привели к переносу. В итоге бой состоится 27 марта в Гибралтаре.

«Мы сделали все, чтобы попытаться провести [бой] 6 марта, но с новыми ограничениями на поездки это было невозможно. Теперь у нас есть неотразимая и уникальная обстановка для одного из боев года в супертяжелом весе», — заявил Хирн.

Ранее сообщалось, что реванш Поветкина и Уайта могут перенести.