Бывший наставник «Локомотива» ждет прогресса от РПЛ

Бывший наставник московского «Локомотива» Анатолий Бышовец ждет прогресса от Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, работа немецких специалистов Сандро Шварца и Доменико Тедеско способна приблизить уровень российского чемпионата к Бундеслиге.

«Я ожидаю, что наша лига обогатится немецкими традициями и сравнится по качеству и зрелищности с чемпионатом Германии», — сказал Бышовец.

Ранее тренер московского «Динамо» Андрей Воронин назвал заслуженной победу над «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России.