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Спортивные новости

Тяжелоатлет Кокляев победил бойца ММА Тарасова судейским решением

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Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев победил бойца смешанных единоборств (ММА) Артема Тарасова в рамках вечера бокса, который проходит в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Поединок продлился четыре раунда, после чего судейским решением победу одержал Кокляев.

Напомним, что до этого Вячеслав Дацик оказался сильнее Тайсона Дижона.

Ранее сообщалось, что поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом будет перенесен.

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