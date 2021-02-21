Миннер сломил сопротивление Росы на турнире UFC Fight Night 185

Чарльз Роса проиграл Дэррику Миннеру в рамках поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 185.

Встреча прошла в Лас-Вегасе на арене «Арех», штат Невада, и завершилась по итогу трех раундов судейским решением в пользу Миннера.

Для 30-летнего американца спортсмена этот успех стал 26-ым за всю профессиональную бойцовскую карьеру.



Ранее сообщалось, что Михаил Кокляев победил бойца смешанных единоборств (ММА) Артема Тарасова в рамках вечера бокса, который проходит в концертном зале «Вегас Сити Холл».